Kim sarà ceduto? Il Napoli ha pronte le alternative: in lista c’è Demiral e altri 4 giocatori (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Napoli sta disputando una stagione straordinaria, con lo scudetto sempre più vicino dopo 33 anni di attesa. Anche in Europa sono arrivate soddisfazioni, con i quarti di finale da disputare in Champions League. Ovviamente le prestazioni stanno mettendo in risalto i calciatori azzurri, che hanno sempre più estimatori. Tra questi c’è sicuramente Kim, già oggetto di interesse da parte di big. Il Napoli non si farà comunque trovare impreparato e – come riferito al TG di Rai Sport dal giornalista Ciro Venerato – il d.s. Giuntoli ha già pronte una serie di alternative. Tutti i difensori sulla lista di Giuntoli Ecco quanto evidenziato: Piaceva (molto) Djallo del Lille ma si è rotto il crociato. Contattato anche il procuratore (nella gara di andata a Francorte) dello ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 marzo 2023) Ilsta disputando una stagione straordinaria, con lo scudetto sempre più vicino dopo 33 anni di attesa. Anche in Europa sono arrivate soddisfazioni, con i quarti di finale da disputare in Champions League. Ovviamente le prestazioni stanno mettendo in risalto i calciatori azzurri, che hanno sempre più estimatori. Tra questi c’è sicuramente Kim, già oggetto di interesse da parte di big. Ilnon si farà comunque trovare impreparato e – come riferito al TG di Rai Sport dal giornaCiro Venerato – il d.s. Giuntoli ha giàuna serie di. Tutti i difensori sulladi Giuntoli Ecco quanto evidenziato: Piaceva (molto) Djallo del Lille ma si è rotto il crociato. Contattato anche il procuratore (nella gara di andata a Francorte) dello ...

