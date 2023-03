Kalulu in dubbio per Napoli-Milan, Pioli pensa a due alternative (Di lunedì 27 marzo 2023) La presenza del difensore Pierre Kalulu sarebbe in dubbio per la sfida di campionato tra Napoli e Milan a causa di un infortunio. Il difensore … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 27 marzo 2023) La presenza del difensore Pierresarebbe inper la sfida di campionato traa causa di un infortunio. Il difensore … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RwondoNaples : Kalulu salterà sicuramente Napoli - Milan di campionato, verrà poi valutato in vista dell'andata di Champions che a… - infoitsport : MILAN - Kalulu ko con la Francia Under 21, il difensore è in dubbio per il Napoli - bettercallunam : @AndreonNiccolo @FraNasato Ma non sai un cazzo macaco, non parlare. Vieni a scrivere che idolatro Diaz che gli augu… - Milos0472 : @HereToCheckFack @diavolisempre @MilanNewsit Fiducia? Rimane 11 gare...??. E inguardabile. Va panchinato ti ripeto.… - raspadoriano : RT @xMarkness__: Maignan il miglior portiere al mondo Theo il miglior terzino sinistro al mondo Kalulu tra i 3 migliori braccetti al mon… -