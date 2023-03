Juventus-Verona, Serie A: programma, orario, tv e streaming (Di lunedì 27 marzo 2023) In archivio la Nazionale italiana, torna protagonista il campionato di Serie A. Si ricomincia sabato 1 aprile, con la sfida tra Juventus e Verona a chiudere la giornata di anticipi all’Allianz Stadium di Torino. match importante per entrambe, con i bianconeri che vogliono conquistare altri punti che sarebbero validi per la scalata in classifica, mentre gli scaligeri devono ancora alimentare le residue speranze di salvezza. In casa bianconera si dovrà fare a meno di Adrien Rabiot, uno dei giocatori più in forma della truppa di Max Allegri, a causa di una squalifica. Assenti sicuri Alex Sandro e Milik, ancora da valutare Miretti. Dall’altra parte mister Zaffaroni invece deve ancora capire se potrà fare affidamento su Hien e Ngonge, ancora in forse per i loro problemi fisici. Di seguito il calendario completo, il ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) In archivio la Nazionale italiana, torna protagonista il campionato diA. Si ricomincia sabato 1 aprile, con la sfida traa chiudere la giornata di anticipi all’Allianz Stadium di Torino. match importante per entrambe, con i bianconeri che vogliono conquistare altri punti che sarebbero validi per la scalata in classifica, mentre gli scaligeri devono ancora alimentare le residue speranze di salvezza. In casa bianconera si dovrà fare a meno di Adrien Rabiot, uno dei giocatori più in forma della truppa di Max Allegri, a causa di una squalifica. Assenti sicuri Alex Sandro e Milik, ancora da valutare Miretti. Dall’altra parte mister Zaffaroni invece deve ancora capire se potrà fare affidamento su Hien e Ngonge, ancora in forse per i loro problemi fisici. Di seguito il calendario completo, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : Retwitta se vorresti vincere 2 biglietti Skybox per Juventus vs Hellas Verona & metti like se sei disponibile il 1 aprile ?? - bobalsor : RT @SociosItalia: Retwitta se vorresti vincere 2 biglietti Skybox per Juventus vs Hellas Verona & metti like se sei disponibile il 1 aprile… - gazzi_andrea : RT @SociosItalia: Retwitta se vorresti vincere 2 biglietti Skybox per Juventus vs Hellas Verona & metti like se sei disponibile il 1 aprile… - Luxgraph : Verona cambia stile, nasce Verona Run Events: Run è la nuova parola d’ordine - Fantacalcio : Juve, riecco Milik: cosa cambia al Fantacalcio? -