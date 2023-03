Juventus, udienza rinviata al 10 maggio: i dettagli (Di lunedì 27 marzo 2023) Questa mattina, il Gup Marco Picco ha deciso di rinviare l’udienza della Juventus al 10 maggio. Ecco tutti i dettagli Questa mattina, il Gup Marco Picco ha deciso di rinviare l’udienza della Juventus al 10 maggio. Decisiva la richiesta di alcune parti civili che si sono costituite non solo contro le persone fisiche ma anche contro il club bianconera. Secondo quanto riportato da Sky Sport, entro il 10 maggio il club bianconero e la società di revisione prenderanno visione della richiesta della parte civile e si dibatterà in aula su questo tema. Solo dopo il dibattito il Gup deciderà se accogliere la decisione della parte civile. Poi lo step decisivo sarà discutere la parte di competenza territoriale, probabilmente già nella prossima ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Questa mattina, il Gup Marco Picco ha deciso di rinviare l’dellaal 10. Ecco tutti iQuesta mattina, il Gup Marco Picco ha deciso di rinviare l’dellaal 10. Decisiva la richiesta di alcune parti civili che si sono costituite non solo contro le persone fisiche ma anche contro il club bianconera. Secondo quanto riportato da Sky Sport, entro il 10il club bianconero e la società di revisione prenderanno visione della richiesta della parte civile e si dibatterà in aula su questo tema. Solo dopo il dibattito il Gup deciderà se accogliere la decisione della parte civile. Poi lo step decisivo sarà discutere la parte di competenza territoriale, probabilmente già nella prossima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : PROCESSO #PRISMA. Se anche domani l'udienza preliminare dovesse risolversi con un rinvio alla Cassazione, come vuol… - ZZiliani : Oggi al via dell’udienza preliminare sapremo. Ma non è escluso che ci troviamo davanti a un altro autogol della dif… - ZZiliani : Manca 1 giorno all’udienza preliminare del processo #Prisma che deciderà sul rinvio a giudizio di #Agnelli,… - LandiGiuseppe : RT @SkySport: ULTIM'ORA JUVENTUS Udienza rinviata al 10 maggio #SkySport #Juventus - Robi23771437 : RT @PaPaganini: Buongiorno. È in corso l’udienza preliminare sulla #Juventus. Mi dicono: tribuna stampa esaurita. Curve idem. Ci sono ancor… -