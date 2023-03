Juventus, trovato il post Szczesny: è fortissimo, nessuno come lui (Di lunedì 27 marzo 2023) La Juventus sembra aver trovato il perfetto sostituto di Szczesny; andiamo a scoprire di chi stiamo parlando. In vista della prossima stagione, la Juventus potrebbe intervenire in diverse zone del campo; in difesa Bonucci non convince, in mezzo al campo Paredes è destinato a lasciare i bianconeri mentre in attacco occhio alla situazione Kean. L’unico reparto che non sarà toccato, nel corso della prossima sessione estiva, è quello della porta; la Juventus può considerarsi più che al sicuro con Szczesny e Perin. Parliamo, infatti, di due ottimi portieri capaci di trascinare la propria squadra verso grandi traguardi. Szczesny (LaPresse)La Juve, però, per la porta sembra guardare a lungo termine e per il post Szczesny ha messo gli occhi su ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 27 marzo 2023) Lasembra averil perfetto sostituto di; andiamo a scoprire di chi stiamo parlando. In vista della prossima stagione, lapotrebbe intervenire in diverse zone del campo; in difesa Bonucci non convince, in mezzo al campo Paredes è destinato a lasciare i bianconeri mentre in attacco occhio alla situazione Kean. L’unico reparto che non sarà toccato, nel corso della prossima sessione estiva, è quello della porta; lapuò considerarsi più che al sicuro cone Perin. Parliamo, infatti, di due ottimi portieri capaci di trascinare la propria squadra verso grandi traguardi.(LaPresse)La Juve, però, per la porta sembra guardare a lungo termine e per ilha messo gli occhi su ...

