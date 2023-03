Juventus: parte oggi l’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma (Di lunedì 27 marzo 2023) E’ partita questa mattina nel Tribunale di Torino l’udienza preliminare nel processo sull’inchiesta Prisma, che riguarda in particolare la Juventus e le presunte irregolarità nella gestione degli stipendi e dei bilanci nel corso della presidenza di Andrea Agnelli. Tra gli imputati, oltre a quest’ultimo, si aggiungono gli altri vertici ovvero Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici che però non sono in aula. oggi si potrebbe decidere la competenza territoriale del processo, che per la difesa dovrebbe passare a Milano. Leggi su panorama (Di lunedì 27 marzo 2023) E’ partita questa mattina nel Tribunale di Torinonel processo sull’inchiesta, che riguarda in particolare lae le presunte irregolarità nella gestione degli stipendi e dei bilanci nel corso della presidenza di Andrea Agnelli. Tra gli imputati, oltre a quest’ultimo, si aggiungono gli altri vertici ovvero Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici che però non sono in aula.si potrebbe decidere la competenza territoriale del processo, che per la difesa dovrebbe passare a Milano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Solo a chi è interessato ai procedimenti in capo alla #Juventus: qualche informazione in più visto che i media e la… - ZZiliani : Codice alla mano, squalifiche dei giocatori a parte sulla #Juventus rischia di abbattersi una sanzione economica sp… - sportface2016 : Processo #Juventus, all'udienza preliminare 30 piccoli azionisti si costituiranno parte civile tramite il #Codacons - EbastaLele : RT @WM300373: L'Erario non si presenta e non si costituisce parte civile al processo prisma contro la Juve. Quindi niente evasione fiscale… - ivangallo80 : RT @luigi_lb7: L'istanza della Consob di essere ammessa quale parte civile potrebbe depotenziare di molto la richiesta della Juventus di sp… -