Juventus, oggi è il giorno del giudizio (preliminare). Ma il processo rischia un lungo stop (Di lunedì 27 marzo 2023) È arrivato il momento del fischio d’inizio: oggi, nella maxi aula 2 del Palazzo di giustizia di Torino, prenderà il via l’udienza preliminare per l’inchiesta Prisma. processo contro gli ex vertici della Juventus che dovranno rispondere a vario titolo di false comunicazioni sociali, aggiotaggio informativo, false fatturazioni e ostacolo alla vigilanza Consob. I faldoni d’inchiesta sono 18, i bilanci sotto accusa tre. L’ipotesi della Procura è che sarebbero stati alterati attraverso la contabilizzazione delle plusvalenze (quelle giudicate «artefatte o fittizie») e le manovre stipendi. Mentre la difesa ammette tuttalpiù «profili di non conformità, ma nessuna falsità nel bilancio, come rilevato dalla Consob». Per queste accuse la Juve ha già raccolto 15 punti di penalizzazione dalla giustizia sportiva sul tema ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) È arrivato il momento del fischio d’inizio:, nella maxi aula 2 del Palazzo di giustizia di Torino, prenderà il via l’udienzaper l’inchiesta Prisma.contro gli ex vertici dellache dovranno rispondere a vario titolo di false comunicazioni sociali, aggiotaggio informativo, false fatturazioni e ostacolo alla vigilanza Consob. I faldoni d’inchiesta sono 18, i bilanci sotto accusa tre. L’ipotesi della Procura è che sarebbero stati alterati attraverso la contabilizzazione delle plusvalenze (quelle giudicate «artefatte o fittizie») e le manovre stipendi. Mentre la difesa ammette tuttalpiù «profili di non conformità, ma nessuna falsità nel bilancio, come rilevato dalla Consob». Per queste accuse la Juve ha già raccolto 15 punti di penalizzazione dalla giustizia sportiva sul tema ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : CONCORSO A PREMI “INDOVINA COSA SUCCEDE DOMANI” Confrontando le prime pagine dei tre quotidiani sportivi di oggi av… - ZZiliani : Come ho già detto, o la #Juventus chiede alla Procura #FIGC di andare al patteggiamento come nel 2006 con l'avv.… - ZZiliani : Oggi al via dell’udienza preliminare sapremo. Ma non è escluso che ci troviamo davanti a un altro autogol della dif… - Antonio47065517 : RT @ZZiliani: La #Cassazione aveva così respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile per vizio di procedura. Ora, anzi oggi sarà il Gup… - MondoBN : INCHIESTA JUVE, Oggi il primo -