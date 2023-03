Juventus, inchiesta Prisma: udienza rinviata al 10 maggio (Di lunedì 27 marzo 2023) Si è conclusa con un rinvio al 10 maggio prossimo l’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma sui conti della Juventus dal 2019 al 2021. Il GUP, Marco Picco, ha deciso così dopo che circa cinquanta azionisti hanno chiesto di costituirsi parte civile presentando documentazione che attesterebbe la loro facoltà di essere riconosciuti come persone offese nel procedimento. La Juventus e la società di revisione potranno visionare le richieste delle parti civili e il Gup deciderà se accoglierle. Nella stessa data, sempre il 10 maggio, si potrebbe entrare anche nel merito della competenza territoriale con la Juventus che chiede lo spostamento di sede a Milano o a Roma. Il Gup ha ammesso la richiesta di citazione della Juventus, della ex ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Si è conclusa con un rinvio al 10prossimo l’preliminare dell’sui conti delladal 2019 al 2021. Il GUP, Marco Picco, ha deciso così dopo che circa cinquanta azionisti hanno chiesto di costituirsi parte civile presentando documentazione che attesterebbe la loro facoltà di essere riconosciuti come persone offese nel procedimento. Lae la società di revisione potranno visionare le richieste delle parti civili e il Gup deciderà se accoglierle. Nella stessa data, sempre il 10, si potrebbe entrare anche nel merito della competenza territoriale con lache chiede lo spostamento di sede a Milano o a Roma. Il Gup ha ammesso la richiesta di citazione della, della ex ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Questa per me è una bella mattina e voglio condividerla con voi. Il #Corriere racconta che la Procura di Torino avv… - capuanogio : Vaciago su #Tuttosport: al via un procedimento che potrebbe arrivare a conclusione tra tre anni e nel frattempo la… - sportface2016 : +++Inchiesta #Prisma: rinviata al 10 maggio l'udienza nel quale si dovrebbe discutere anche della competenza territoriale+++ #Juventus - AdeNugraha999 : RT @DiMarzio: #InchiestaPrisma - #Juventus, rinviata l'udienza al 10 maggio - Sport_Fair : Inchiesta #Prima Udienza rinviata -