Juventus, 'Inchiesta Prisma': udienza rinviata a maggio. Il motivo

Oggi giornata importante per la Juventus in merito all'Inchiesta Prisma sul falso in bilancio. Il giudice ha rinviato l'udienza preliminare al 10 maggio per ulteriori valutazioni

Oggi era prevista l'udienza per l'Inchiesta Prisma, ossia il processo verso i dirigenti della Juventus per le irregolarità sul bilancio. La decisione del Gup Marco Picco, dopo il deposito delle richieste delle parti civili, è stata quella di spostare il tutto al 10 maggio. Dalla difesa bianconera verrà messa in discussione, come riferisce Sky Sport, la questione della competenza territoriale. I legali bianconeri chiedono infatti lo spostamento della sede dell'eventuale processo per competenza territoriale poiché l'ipotesi di reato di manipolazione di mercato si sarebbe ...

Inchiesta Prisma, l'udienza preliminare rinviata al 10 maggio

9.30 - È iniziata alle 9.30 davanti al Gup Marco Picco l'udienza preliminare nell'ambito dell'inchiesta Prisma sui bilanci della Juve dal 2019 al 2021. Nessuno degli imputati è presente in aula. 10.15 - Dopo meno di un'ora c'è stata un'interruzione: il giudice si è ritirato in camera di consiglio.

Juventus, si parte con l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma: gli aggiornamenti degli inviati di Calciomercato.it da Torino. La settimana si apre con un appuntamento molto importante per la Juventus.

Juve, udienza preliminare inchiesta Prisma: tutto rinviato al 10 maggio. Com'era prevedibile l'udienza è stata rinviata. La data della nuova udienza è stata successivamente fissata al 10 maggio.