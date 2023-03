Juventus-Inchiesta Prisma: udienza preliminare rinviata. I dettagli (Di lunedì 27 marzo 2023) Juventus-Inchiesta Prisma, l'udienza preliminare che vede indagati gli ex vertici della Juventus, è stata rinviata al prossimo 10 maggio L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 27 marzo 2023), l'che vede indagati gli ex vertici della, è stataal prossimo 10 maggio L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

