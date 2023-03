Juventus, inchiesta Prisma: tutto rinviato al 10 maggio (Di lunedì 27 marzo 2023) L'inchiesta è stata rinviata al 10 maggio, il Gup ha fissato la nuova data. La Juventus e la società di revisione potranno visionare le richieste delle parti civili e il Gup deciderà se accoglierle. Come riporta il sito Gianlucadimarzio.com, in un secondo momento, si passerà allo step successivo, in merito allo spostamento del processo da Torino a Milano. Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 27 marzo 2023) L'è stata rinviata al 10, il Gup ha fissato la nuova data. Lae la società di revisione potranno visionare le richieste delle parti civili e il Gup deciderà se accoglierle. Come riporta il sito Gianlucadimarzio.com, in un secondo momento, si passerà allo step successivo, in merito allo spostamento del processo da Torino a Milano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Questa per me è una bella mattina e voglio condividerla con voi. Il #Corriere racconta che la Procura di Torino avv… - capuanogio : Vaciago su #Tuttosport: al via un procedimento che potrebbe arrivare a conclusione tra tre anni e nel frattempo la… - sportface2016 : +++Inchiesta #Prisma: rinviata al 10 maggio l'udienza nel quale si dovrebbe discutere anche della competenza territoriale+++ #Juventus - BorisJo_ker : RT @SaporitoEugenia: Per l'inchiesta #Prisma, l'udienza preliminare è stata rinviata al 10 Maggio. Perché non sono sorpresa?! #Juventus… - adisanto1897 : RT @junews24com: L'arrivo dei legali della #Juventus al Palagiustizia di Torino per l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma ???? https:/… -

Vertici della Juventus a processo, si deciderà a maggio AGI - È stata rinviata al prossimo 10 maggio l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma, che vede indagati gli ex vertici della Juventus, fra cui il presidente Andrea Agnelli. In quella data il gup deciderà se spostare il processo a Milano o mantenerlo a Torino. Il ... Juventus, inchiesta Prisma: udienza rinviata al 10 maggio È cominciata a Palazzo di Giustizia di Torino l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma sui conti e i bilanci della Juventus. Il Gup Marco Picco, dopo ore di camera di consiglio per valutare le richieste di 50 azionisti che hanno chiesto di costituirsi parte civile, ha ... Juventus, inchiesta Prisma: udienza preliminare rinviata al 10 maggio La settimana si apre con un appuntamento molto importante per la Juve. Questa mattina infatti è iniziata l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma al Tribunale di Torino. Dopo una sospensione di quasi due ore, alla fine l'udienza è stata rinviata al 10 maggio. Questa la decisione del Gup Marco Picco. L'udienza preliminare è solo ... AGI - È stata rinviata al prossimo 10 maggio l'udienza preliminare dell'Prisma, che vede indagati gli ex vertici della, fra cui il presidente Andrea Agnelli. In quella data il gup deciderà se spostare il processo a Milano o mantenerlo a Torino. Il ...È cominciata a Palazzo di Giustizia di Torino l'udienza preliminare dell'Prisma sui conti e i bilanci della. Il Gup Marco Picco, dopo ore di camera di consiglio per valutare le richieste di 50 azionisti che hanno chiesto di costituirsi parte civile, ha ...La settimana si apre con un appuntamento molto importante per la Juve. Questa mattina infatti è iniziata l'udienza preliminare dell'Prisma al Tribunale di Torino. Dopo una sospensione di quasi due ore, alla fine l'udienza è stata rinviata al 10 maggio. Questa la decisione del Gup Marco Picco. L'udienza preliminare è solo ... Juve-Inchiesta Prisma, udienza preliminare rinviata al 10 maggio - Sportmediaset Sport Mediaset Inchiesta Prisma - Juventus ed Ernst & Young citate come responsabili civili La Juventus ed Ernst & Young sono state citate come responsabili civili nel processo sui conti della società bianconera. A comunicarlo, il legale del club bianconero, l'avvocato Bellacosa all'uscita ... Inchiesta Juventus, udienza rinviata al 10 maggio Il ritorno di Antonio Conte all'Inter La notizia migliore per Romelu Lukaku che così resterebbe sicuramente a... SETTORE GIOVANILE VIAREGGIO CUP: MARTEDÌ IL TORO AFFRONTA IL… Leggi ... La Juventus ed Ernst & Young sono state citate come responsabili civili nel processo sui conti della società bianconera. A comunicarlo, il legale del club bianconero, l'avvocato Bellacosa all'uscita ...Il ritorno di Antonio Conte all'Inter La notizia migliore per Romelu Lukaku che così resterebbe sicuramente a... SETTORE GIOVANILE VIAREGGIO CUP: MARTEDÌ IL TORO AFFRONTA IL… Leggi ...