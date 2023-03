Juventus, inchiesta Prisma: rinviata al 10 maggio l'udienza. Cosa può succedere (Di lunedì 27 marzo 2023) Il gup ha deciso di rinviare l'udienza preliminare dopo il deposito delle richieste delle parti civili. Tutto rinviato tra un mese e mezzo Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 marzo 2023) Il gup ha deciso di rinviare l'preliminare dopo il deposito delle richieste delle parti civili. Tutto rinviato tra un mese e mezzo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Questa per me è una bella mattina e voglio condividerla con voi. Il #Corriere racconta che la Procura di Torino avv… - capuanogio : Vaciago su #Tuttosport: al via un procedimento che potrebbe arrivare a conclusione tra tre anni e nel frattempo la… - tuttosport : Lo ha detto il legale della Juventus Maurizio Bellacosa al termine dell’udienza preliminare dell'inchiesta Prisma c… - horiginal7 : RT @tuttosport: Lo ha detto il legale della Juventus Maurizio Bellacosa al termine dell’udienza preliminare dell'inchiesta Prisma che si è… - Danygobbosud : RT @tuttosport: Lo ha detto il legale della Juventus Maurizio Bellacosa al termine dell’udienza preliminare dell'inchiesta Prisma che si è… -