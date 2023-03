Juventus, inchiesta Prisma: al via l’udienza preliminare, Severino nel team legale della difesa (Di lunedì 27 marzo 2023) È iniziata al Palazzo di Giustizia di Torino l’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma sui conti della Juventus dal 2019 al 2021. Gli imputati sono 13, fra cui Andrea Agnelli e la stessa società, chiamata in causa come persona giuridica. Nessuno però è presente in aula. Del team difensivo figura anche l’avvocata Paola Severino, già ministro della Giustizia fra il 2011 e il 2013. l’udienza è prevista nella Maxi aula 2. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) È iniziata al Palazzo di Giustizia di Torinodell’sui contidal 2019 al 2021. Gli imputati sono 13, fra cui Andrea Agnelli e la stessa società, chiamata in causa come persona giuridica. Nessuno però è presente in aula. Deldifensivo figura anche l’avvocata Paola, già ministroGiustizia fra il 2011 e il 2013.è prevista nella Maxi aula 2. SportFace.

