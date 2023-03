Juventus-Hellas Verona: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 27 marzo 2023) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I bianconeri sono lanciati verso il quarto posto, gli scaligeri devono necessariamente fare punti per credere nella salvezza. Juventus-Hellas Verona si giocherà sabato 1 aprile 2023 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium. Juventus-Hellas Verona: LE probabili formazioni Mister Allegri non avrà a disposizione gli infortunati Pogba ed Alex Sandro, oltre agli squalificati Paredes e Rabiot. Dovrebbe essere ancora 3-5-1-1 con Szczesny in porta, e difesa composta da Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo, Kostic e De Sciglio potrebbero essere gli esterni, mentre in mezzo scelte obbligate con Fagioli, Locatelli e Barrenechea. In avanti, al fianco di Vlahovic dovrebbe ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 marzo 2023) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I bianconeri sono lanciati verso il quarto posto, gli scaligeri devono necessariamente fare punti per credere nella salvezza.si giocherà sabato 1 aprile 2023 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium.: LEMister Allegri non avrà a disposizione gli infortunati Pogba ed Alex Sandro, oltre agli squalificati Paredes e Rabiot. Dovrebbe essere ancora 3-5-1-1 con Szczesny in porta, e difesa composta da Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo, Kostic e De Sciglio potrebbero essere gli esterni, mentre in mezzo scelte obbligate con Fagioli, Locatelli e Barrenechea. In avanti, al fianco di Vlahovic dovrebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : Retwitta se vorresti vincere 2 biglietti Skybox per Juventus vs Hellas Verona & metti like se sei disponibile il 1 aprile ?? - periodicodaily : Juventus-Hellas Verona: probabili formazioni e dove vederla - Violamentee : RT @therealfrenzo: Like e Retweet se vuoi vincere un VIP ticket per #Juventus - Hellas #Verona del 01/04. Hospitality inclusa in Club Omar… - VincenzoCund : RT @therealfrenzo: Like e Retweet se vuoi vincere un VIP ticket per #Juventus - Hellas #Verona del 01/04. Hospitality inclusa in Club Omar… - LykaMobil : RT @therealfrenzo: Like e Retweet se vuoi vincere un VIP ticket per #Juventus - Hellas #Verona del 01/04. Hospitality inclusa in Club Omar… -