Juventus, Chiesa tornato dal controllo approfondito in Austria: le condizioni (Di lunedì 27 marzo 2023) La consultazione del bianconero recatosi dal noto professionista, che giusto un anno fa effettuò l'operazione Leggi su itasportpress (Di lunedì 27 marzo 2023) La consultazione del bianconero recatosi dal noto professionista, che giusto un anno fa effettuò l'operazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Il consulto in Austria conforta Chiesa: il ginocchio sta bene - DiMarzio : #Juventus | Terminati i controlli al ginocchio di Federico #Chiesa : le ultime - DiMarzio : .@juventusfc | Nuova visita al ginocchio per Federico #Chiesa: i dettagli - infoitsport : Juventus, Chiesa tornato dal controllo approfondito in Austria - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Juventus | Terminati i controlli al ginocchio di Federico #Chiesa : le ultime -