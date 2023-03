Juventus, Chiesa sta bene: la visita di controllo ha escluso lesioni (Di lunedì 27 marzo 2023) Il controllo programmato a cui si è sottoposto questa mattina Federico Chiesa ha dato un esito positivo. Dunque, il consulto con il professor Fink, lo stesso che lo operò al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro dopo l’infortunio di inizio 2022 ha confermato che il numero 7 juventino non ha riportato nessuna lesione come già avevano evidenziato gli accertamenti fatti presso il JMedical. Si apprende che Chiesa è già rientrato a Torino. Chiesa era stato costretto a uscire dopo appena 17 minuti nel match contro l’Inter, l’ultimo prima della pausa per la Nazionale nella quale è stato indisponibile, per un allarme poi rientrato: in Austria si è trattato solo di una visita precauzionale visto che gli esami ai quali si era sottoposto dopo il nuovo stop avevano escluso nuove ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 marzo 2023) Ilprogrammato a cui si è sottoposto questa mattina Federicoha dato un esito positivo. Dunque, il consulto con il professor Fink, lo stesso che lo operò al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro dopo l’infortunio di inizio 2022 ha confermato che il numero 7 juventino non ha riportato nessuna lesione come già avevano evidenziato gli accertamenti fatti presso il JMedical. Si apprende cheè già rientrato a Torino.era stato costretto a uscire dopo appena 17 minuti nel match contro l’Inter, l’ultimo prima della pausa per la Nazionale nella quale è stato indisponibile, per un allarme poi rientrato: in Austria si è trattato solo di unaprecauzionale visto che gli esami ai quali si era sottoposto dopo il nuovo stop avevanonuove ...

