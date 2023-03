Juventus | avvocato Codacons | “Valutiamo azione civile per tifosi che hanno visto partite non regolari”

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 marzo 2023) A margine dell’udienza Prisma sul caso legato alle plusvalenze fittizie messe in campo dallanelle scorse sessioni di calciomercato, è intervenuto l’delBruno Barbieri che ha posto in essere una possibileche potrebbe vedersi in campo. La prima udienza preliminare ha portato il rinvio dell’udienza. Inoltre, una cinquantina di azionistichiesto di costituirsi parte. Barbieri ha sottolineato la possibilità di questa ipotesi spiegandone inoltre i motivi. Queste le parole di Barbieri riportate e riprese dalla Gazzetta dello Sport nella sua versione online: “Stiamo valutando l’opportunità di fare un’collettiva per tutti quegli sportivi che...