Juve, udienza preliminare Prisma live: (Di lunedì 27 marzo 2023) E' iniziata stamane a Torino l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma, che vede coinvolta la Juventus con 12 suoi dirigenti e... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 marzo 2023) E' iniziata stamane a Torino l'dell'inchiesta, che vede coinvolta lantus con 12 suoi dirigenti e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaxNerozzi : Aula maxi 2, palazzo di giustizia di Torino, al via l’udienza preliminare sull’inchiesta #Juve ?@CorriereTorino? ?… - tuttosport : ?? #Juventus, inchiesta #Prisma La diretta dell'udienza preliminare ?? #Juve #SerieA #Tuttosport - mirkonicolino : ?? Processo #Juve, il pm #Santoriello lascia. Secondo #Repubblica, 'il magistrato ha deciso, in totale autonomia, di… - vivereitalia : Inchiesta Juve, al via udienza preliminare - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Juve, l'udienza preliminare è in corso, assenti gli indagati -