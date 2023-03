Juve, iniziata l’udienza preliminare sull’inchiesta (Di lunedì 27 marzo 2023) È cominciata a Palazzo di Giustizia di Torino l’udienza preliminare dell’inchiesta sui conti della Juventus. Gli imputati sono 13, fra cui Andrea Agnelli e la stessa società, chiamata in causa come persona giuridica. Nessuno è presente. Del team difensivo, come anticipato da Calcio e Finanza nei mesi scorsi, fa parte anche l’avvocata Paola Severino, già ministro L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 27 marzo 2023) È cominciata a Palazzo di Giustizia di Torinodell’inchiesta sui conti dellantus. Gli imputati sono 13, fra cui Andrea Agnelli e la stessa società, chiamata in causa come persona giuridica. Nessuno è presente. Del team difensivo, come anticipato da Calcio e Finanza nei mesi scorsi, fa parte anche l’avvocata Paola Severino, già ministro L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

