Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : Il punto è che non servirebbe neanche, il Var. Stesso stadio, stessa partita, stesse squadre. Sempre lo stesso. La… - sportli26181512 : Juve, il punto su Kostic: stop precauzionale con la Serbia, i tempi di recupero: Uno stop a titolo precauzionale. Q… - rep_torino : Parte il processo alla Juve sulle plusvalenze, ecco come si è arrivati fino a questo punto [di Sarah Martinenghi] [… - AstonMart1ns : @Brontolo99 @MassimoAntinolf @Jetro_71 @capuanogio Il mancato deposito dei contatti non c'entra niente ed è un'altr… - MarcoCentoni1 : Siamo arrivati ad un punto in cui lo si voglia leggere, qualsiasi sia la fine del processo ordinario, ci sarà gente… -

...a questo, almeno quei 6/9 punti in più per stare tranquilli' C'è chi scrive: 'altre squadre possono permetterselo.. noi no, siamo l'Inter è non tolleriamo allenatori mediocri, così come la...Avellino . Avellino reduce dal pari a Taranto ,Stabia da debacle a bnel nuovo esordio sulla panchina delle vespe per Walter Alfredo Novellino ,... che sabato non ha proprio centrato ildi ...Lo riporta l'edizione odierna di ' Tuttosport ', che fa ilsulla Joya. L'argentino, pur ... in caso di addio alla Roma, per l'expotrebbe tornare di moda l'ipotesi Inter , che a fine anno ...

Juve-Prisma, si parte: il primo punto sarà la competenza territoriale Tuttosport

La fortuna è stata trovare una Procura, quella di Torino, capace di svolgere uno straordinario lavoro d’indagine: a tal punto efficace da costringere la ridicola Procura federale a riaprire il ...Giuseppe Raffaele, allenatore del Potenza, è intervenuto nel post partita per commentare la gara, vinta dai suoi ragazzi per 5-2.