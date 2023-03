Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Morik92_ : Su #Milik, solo una precisazione rispetto a quanto scritto dal Corriere dello Sport: la #Juve, per esercitare il di… - romeoagresti : Entro metà aprile entreranno nel vivo i contatti tra #Juve e #OM per il riscatto di #Milik (7 milioni + potenzialme… - mirkonicolino : (#TMW) Sommella, agente e intermediario di mercato: “#Cavani per tre volte ha rifiutato il trasferimento alla… - Campanelli11 : @Eugex82 Nzola Milik Kean le punte della Juve 2023/24, c'è gente che firmerebbe - sportli26181512 : Juve e #Milik, dialoghi fitti con il #Marsiglia: Il club bianconero tratta con i francesi l’acquisto a titolo defin… -

TORINO -- Marsiglia, contatto per. Fine settimana senza campionati, fine settimana dedicato al mercato. L'occasione è stata il viaggio del presidente dell'OM, Pablo Longoria, a Torino, dov' è di ...Ci eravamo lasciati con le polemiche dopo il derby d'Italia tra Inter e, solo l'ultima delle ... in Juventus - Salernitana l'arbitro Marcenaro convalida giustamente il gol regolare di, ma il ...Oltre a riscattare Arekdal Marsiglia - prezzo già fissato in 7 milioni più bonus - potrebbe tornare di moda Gianluca Scamacca , trattato a più riprese ai tempi del Sassuolo. Alla fine il ...

Milik Juve, il Marsiglia a Torino: importanti novità sul riscatto Juventus News 24

I bianconeri non intendono farsi sfuggire l’opportunità di acquistarlo a titolo definitivo per 7 milioni, più potenziali ulteriori 2 di bonus.PAREGGIO – «Sapevamo che la Juve è una squadra molto tecnica che muove bene la ... Siamo concentrati». Arek Milik scalda i motori per il rientro in campo: l’ultimo indizio social sul centravanti ...