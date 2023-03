Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Juve, decolla Zaniolo. Nicolò è giovane, duttile e... italiano: la Signora ci pensa: Juve, decolla Zaniolo. Nicolò… - misorecordsuk : Calciomercato Juve, decolla Zaniolo. Nicolò è giovane, duttile e... italiano: la Signora ci pensa #Juve #Juventus - Gazzetta_it : #calciomercato Juve, decolla #Zaniolo. Nicolò è giovane, duttile e... italiano: la Signora ci pensa -

Nicolò Zaniolo chiama, la Juventus... ascolta. L'intervista rilasciata alla Gazzetta dall'ex Roma, ora al Galatasaray, ha confermato come Istanbul sia considerata dal giocatore solamente una tappa ...È unatormentata sotto tutti i punti di vista, ecco: partita malissimo in campionato, si è poi rimessa in carreggiata blindando la difesa. Poco entusiasmo comunque sia dentro che fuori dall'...non. Quello in corso potrebbe diventare uno degli anni peggiori della carriera del capitano della Roma. A salvarlo (per adesso) sono i 12 punti che ha portato grazie a gol e assist. In Serie A ...

Juve, decolla Zaniolo. Nicolò è giovane, duttile e... italiano: la Signora ci pensa La Gazzetta dello Sport

Semplicemente devastante. Rasmus Højlund si è preso anche la Danimarca a soli vent’anni. Una tripletta all’esordio da titolare contro la Finlandia, una doppietta in casa del Kazakistan. Rapidità, inse ...La Juventus vince 1-3 in trasferta contro l'Inter. Di seguito, la sintesi della partita pubblicata dal sito Juventus.com. "Missione compiuta per la Juventus Women che vince (e ...