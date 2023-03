Juve | Chiesa | ennesima visita al ginocchio | escluse lesioni

(Di lunedì 27 marzo 2023) Nuove visite per Federicoche questa mattina si è presentato a Innsbruck, effettuare delle visite alla clinica Hochrum, insieme al professor Christian Fink. Laha avuto come obiettivo l’esclusione di qualsiasi altro tipo di problema non individuato fin qui: al giocatore è bastato un consulto con lo stesso medico che lo ha avuto in cura per tornare a Torino più sereno. Nonostante gli esami strumentali al J Medical hanno escluso, il consulto a Innsbruck è tornato utile per spazzare via ogni brutto pensiero. Attesa invece per Kostic, che ha lasciato prima del previsto il ritiro della Nazionale serba per un’infiammazione al tendine d’Achille. SportFace.

