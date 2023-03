Juve, Chiesa è già tornato a Torino dopo il consulto con il dottor Fink (Di lunedì 27 marzo 2023) Visita in giornata per Federico Chiesa in Austria per incontrare il dottor Fink in seguito agli ultimi fastidi al ginocchio Federico Chiesa ha già fatto rientro a Torino dopo essere partito verso le 9.30 da Caselle alla volta dell’Austria, per un nuovo incontro col dottor Fink, che aveva operato l’attaccante della Juve dopo la rottura del crociato. Come riportato da Juventusnews24 si è trattato di una visita a scopo precauzionale quella alla quale si è sottoposto. Lo scopo della visita era quello di ricevere un ulteriore consulto – e per potersi tranquillizzare – per la fastidiosa tendinite al ginocchio destro che lo ha colpito nelle ultime settimane. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Visita in giornata per Federicoin Austria per incontrare ilin seguito agli ultimi fastidi al ginocchio Federicoha già fatto rientro aessere partito verso le 9.30 da Caselle alla volta dell’Austria, per un nuovo incontro col, che aveva operato l’attaccante dellala rottura del crociato. Come riportato dantusnews24 si è trattato di una visita a scopo precauzionale quella alla quale si è sottoposto. Lo scopo della visita era quello di ricevere un ulteriore– e per potersi tranquillizzare – per la fastidiosa tendinite al ginocchio destro che lo ha colpito nelle ultime settimane. L'articolo proviene da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : (TS) 'Chiesa e Kostic: dita incrociate alla Juve per gli esami di oggi dei due giocatori'? - ZZiliani : Si tratta di #Arthur, #Ramsey, #Chiellini, #Chiesa, #Demiral e #McKennie. Mentre per altri 9 la Juve ha depositato… - CalcioNews24 : Juve, Chiesa è già tornato a Torino dopo il consulto con il dottor Fink - VincenzoBellom9 : @squiddy98 @LeonrdoBstlfiF1 C'è un piccolo particolare: di Chiesa si sapeva da inizio anno che sarebbe rientrato do… - squiddy98 : @VincenzoBellom9 @LeonrdoBstlfiF1 dimentichi di citare la partenza di Dybala, il fatto che Chiesa non sia tornato,… -

Juventus, nuovi esami per Chiesa: ecco l'esito Juventus, oggi Federico Chiesa si è fatto visitare dal dottor Fink in Austria, quello che lo ha operato. Ecco l'esito degli esami I continui stop. I nuovi fastidi. La richiesta di nuovi accertamenti. Sappiamo, perché lo ... Juve, Chiesa in Austria dal professor Fink: i dettagli della visita IL CONSULTO - Chiesa è stato costretto a uscire dopo appena 17 minuti nel corso dell'ultima gara giocata a San Siro contro l'Inter e a saltare di conseguenza gli impegni della Nazionale, dopo che gli ... Infortunio Chiesa, visita al ginocchio per l'attaccante della Juve. Le news Per Chiesa, costretto a uscire dopo appena 17 minuti nel corso dell'ultima gara giocata domenica 19 marzo a San Siro contro l'Inter (entrato al 66', era uscito all'83') e a saltare di conseguenza gli ... Juventus, oggi Federicosi è fatto visitare dal dottor Fink in Austria, quello che lo ha operato. Ecco l'esito degli esami I continui stop. I nuovi fastidi. La richiesta di nuovi accertamenti. Sappiamo, perché lo ...IL CONSULTO -è stato costretto a uscire dopo appena 17 minuti nel corso dell'ultima gara giocata a San Siro contro l'Inter e a saltare di conseguenza gli impegni della Nazionale, dopo che gli ...Per, costretto a uscire dopo appena 17 minuti nel corso dell'ultima gara giocata domenica 19 marzo a San Siro contro l'Inter (entrato al 66', era uscito all'83') e a saltare di conseguenza gli ... Juve, Chiesa in Austria dal professor Fink: visita per il ginocchio destro Calciomercato.com CHIESA, Visita al ginocchio a Innsbruck: controllo di routine In mattinata Federico Chiesa è stato visitato a Innsbruck dal professor Fink ... da chi ha effettuato l’intervento al ginocchio sinistro a gennaio 2022 e in accordo con lo staff della Juventus, per ... Juventus, gli aggiornamenti su Federico Chiesa dopo il nuovo stop Ore di attesa in Casa Juventus per le condizioni di Federico Chiesa. L’esterno dei bianconeri e della Nazionale si è dovuto fermare nuoamente per un guaio muscolare prima della sosta per le Nazionali. In mattinata Federico Chiesa è stato visitato a Innsbruck dal professor Fink ... da chi ha effettuato l’intervento al ginocchio sinistro a gennaio 2022 e in accordo con lo staff della Juventus, per ...Ore di attesa in Casa Juventus per le condizioni di Federico Chiesa. L’esterno dei bianconeri e della Nazionale si è dovuto fermare nuoamente per un guaio muscolare prima della sosta per le Nazionali.