Juve-Carnesecchi, se parte Szczesny è lui il prescelto (Di lunedì 27 marzo 2023) La Juventus pensa al futuro tra i pali e avrebbe messo gli occhi su Carnesecchi, può arrivare soltanto in un caso La Juventus pensa al futuro tra i pali e avrebbe messo gli occhi su Carnesecchi, può arrivare soltanto in un caso. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri potrebbero prendere lui per il futuro dovesse partire Szczesny. Ci dovranno poi essere contatti con l'Atalanta, proprietaria del cartellino.

