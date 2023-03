Judo | Grand Slam di Tbilisi positivo per l’Italia Settore femminile azzurro in continua crescita

(Di lunedì 27 marzo 2023) Il quartostagionale è terminato acon un bilancio sicuramenteper la Nazionale italiana di, che ha conquistato quattro podi e altri due piazzamenti tra il quinto ed il settimo posto pur senza schierare di fatto le prime linee delmaschile (che prenderanno parte invece all’imminentedi Antalya). Tra gli uomini è arrivato comunque un risultato importante in Georgia grazie a Matteo Piras, terzo classificato nei 66 kg con all’attivo una vittoria davvero prestigiosa sul vice-campione olimpico in carica Vazha Margvelashvili nella finalina. Il 29enne piemontese conferma dunque i progressi degli ultimi mesi ea guadagnare posizioni nei ranking, proponendo la sua candidatura per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ForniAngelo1 : RT @ItaliaTeam_it: BELLA TOSTA!!!???? Il quarto Grand Slam stagionale del World Judo Tour si chiude nel segno di Alice Bellandi. L’azzurra è… - StefyCostaApei : RT @Coninews: Infinita Bellandi!??? Alice conquista il secondo posto nei -78 kg a Tbilisi, sede del quarto Grand Slam stagionale del World… - mondofelice6 : RT @Coninews: Infinita Bellandi!??? Alice conquista il secondo posto nei -78 kg a Tbilisi, sede del quarto Grand Slam stagionale del World… - claudiani_sara : RT @Coninews: Infinita Bellandi!??? Alice conquista il secondo posto nei -78 kg a Tbilisi, sede del quarto Grand Slam stagionale del World… - gianmilan76 : RT @ItaliaTeam_it: BELLA TOSTA!!!???? Il quarto Grand Slam stagionale del World Judo Tour si chiude nel segno di Alice Bellandi. L’azzurra è… -

Slam dia Tbilisi , terza ed ultima giornata in terra georgiana contrassegnata dall'assegnazione degli ultimi cinque ori. Uno di questi sfugge per poco alla nostra judoka Alice BELLANDI (...E' arrivato il quarto podio per l'Italia a Tbilisi, Georgia, dove si sta disputando il quartoSlam stagionale di. Secondo posto per Alice Bellandi nella categoria - 78 kg femminili. Per la numero uno del ranking mondiale è sfumato sul più bello il quinto successo consecutivo nel ......00 Snowboard : Coppa del Mondo Snowboard Cross (differita) da Mont - Sainte - Anne [Canada] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Alvaro Dal Farra ore 22:30: World TourSlam Tbilisi - 3a ...

Judo, Grand Slam: l'Italia chiude con quattro medaglie | ADG Azzurri di Gloria

Le samedi 25 mars 2023, Noan Derout, du Judo-club de Châteauneuf-du-Faou, s’est vu remettre la ceinture noire, à la salle d’arts martiaux de ...Tbilisi – Il quarto podio dell’Italia a Tbilisi (Georgia), sede del quarto Grand Slam stagionale di Judo, porta la firma di Alice Bellandi. La judoka azzurra è arrivata al secondo posto nella categori ...