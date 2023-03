Joker 2 | le nuove foto dal film anticipano uno scontro tra Arthur Fleck e un celebre villain dei fumetti?

Cosa c'è di più divertente di un clown Due clown, naturalmente. Ildi Joaquin Phoenix avrà un po' di compagnia criminale in Folie à Deux , con Lady Gaga che si ... Sono emersefotografie ...... di Harvey Dent , il procuratore che assumerà poi l'alter ego di Due Facce , la cui presenza nel sequel diretto da Todd Phillips sarebbe stata confermata da questeimmagini di: Folie à ...Le immagini rubate dal set del sequel di: Folie à Deux , attualmente in produzione a New York , mostrano Lady Gaga con trucco e abiti da Harley Quinn . In questefoto, Lady Gaga indossa ...

Joker 2, le nuove foto dal film anticipano uno scontro tra Arthur Fleck ... Movieplayer

Nuove foto dal film Joker: Folie à Deux sembrano anticipare la presenza di un celebre villain dei fumetti DC e un possibile scontro con Arthur Fleck. NOTIZIA di LAURA SILVESTRI — 27/03/2023 Joker: ...