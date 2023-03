John Wick 5: Keanu Reeves ha una sola condizione per il suo ritorno (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo il discusso finale del quarto capitolo, Keanu Reeves ha rivelato di voler tornare per John Wick 5, ma a una condizione. Keanu Reeves ha dichiarato che tornerebbe per John Wick 5, ma solo se venisse rispettata una condizione specifica. Parlando con Entertainment Weekly, Reeves ha rivelato che sarebbe disposto a tornare per John Wick 5, ma solo se venisse coinvolto nuovamente il regista del franchise Chad Stahelski. L'attore ha spiegato che, pur essendo disponibile a tornare nel ruolo di Baba Yaga, spera che il finale di John Wick 4 rimanga quello definitivo per il personaggio. "Non lo so, credo che al solito opterò per rispondere ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo il discusso finale del quarto capitolo,ha rivelato di voler tornare per5, ma a unaha dichiarato che tornerebbe per5, ma solo se venisse rispettata unaspecifica. Parlando con Entertainment Weekly,ha rivelato che sarebbe disposto a tornare per5, ma solo se venisse coinvolto nuovamente il regista del franchise Chad Stahelski. L'attore ha spiegato che, pur essendo disponibile a tornare nel ruolo di Baba Yaga, spera che il finale di4 rimanga quello definitivo per il personaggio. "Non lo so, credo che al solito opterò per rispondere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : John Wick, il regista ringrazia The Last of Us: 'ha posto fine a una maledizione' - infoitcultura : Ghost of Tsushima: il film condividerà le tecniche cinematografiche usate per John Wick 4 - infoitcultura : John Wick 4: il regista svela quale videogioco ha ispirato un'importante scena - infoitcultura : John Wick 4 ha un omaggio a un videogioco che potrebbe esservi sfuggito - infoitcultura : John Wick 4: il regista sulla fonte di ispirazione per una scena inquadrata dall'alto -