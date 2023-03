John Wick 4 | debutto record al box office USA con 73 | 5 milioni | miglior apertura per un film R rated dal 2020

(Di lunedì 27 marzo 2023)per4, il nuovo capitolo della saga con Keanu Reeves sfonda al botteghino americano segnando un incasso di 73,5. La saga disegna l'ennesimo successo al boxUSA. Con unda 73,5raccolti in 3.855 sale, e una media per sala di 19.072 dollari,4 irrompe in testa alla classifica deii incassi segnano un'per il franchise e diventando laper unvietato ai minori di 17 anni fin dal. In aggiunta all'exploit domestico,...

Chad Stahelski, regista di John Wick 4, ha raccontato che la scena d'azione principale del film è stata ispirata da un videogioco.John Wick 4, L’ultima notte di Amore e Shazam! 2 sul podio, rispettivamente primo, secondo e terzo posto, fanno rialzare la media che resta però sempre ancora sotto del 32% rispetto al triennio ...