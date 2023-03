Jimin, ‘Like Crazy (English Version)’ in radio dal 31 marzo (Di lunedì 27 marzo 2023) Si intitola FACE il primo album in studio di Jimin dei BTS. Un progetto che già scala le classifiche: il singolo Like Crazy, infatti, ha raggiunto la prima posizione nella classifica Spotify dei brani più ascoltati al mondo. L’album è stato anticipato anche dal brano Set Me Free Pt.2. FACE contiene brani di vario genere: si va dal pop, all’hip-hop fino all’R&B. L’album – come si legge nel comunicato ufficiale – tratta anche temi personali profondi come quello della guarigione da ferite interiori, il contrasto tra un volto puro e un guscio esteriore duro e allusioni al mito di Sisifo dell’eterna punizione. FACE esplora di fatto i sentimenti più onesti che ha provato Jimin durante la pandemia e rappresenta un momento di svolta e la crescita della popstar passando attraverso la solitudine e la celebrità. In una recente ... Leggi su funweek (Di lunedì 27 marzo 2023) Si intitola FACE il primo album in studio didei BTS. Un progetto che già scala le classifiche: il singolo Like, infatti, ha raggiunto la prima posizione nella classifica Spotify dei brani più ascoltati al mondo. L’album è stato anticipato anche dal brano Set Me Free Pt.2. FACE contiene brani di vario genere: si va dal pop, all’hip-hop fino all’R&B. L’album – come si legge nel comunicato ufficiale – tratta anche temi personali profondi come quello della guarigione da ferite interiori, il contrasto tra un volto puro e un guscio esteriore duro e allusioni al mito di Sisifo dell’eterna punizione. FACE esplora di fatto i sentimenti più onesti che ha provatodurante la pandemia e rappresenta un momento di svolta e la crescita della popstar passando attraverso la solitudine e la celebrità. In una recente ...

