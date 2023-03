Jeremy Renner torna a camminare e posta il video della riabilitazione su Instagram (Di lunedì 27 marzo 2023) Jeremy Renner torna a camminare: l’attore ha pubblicato su Instagram una storia in cui lo si vede deambulare con l’aiuto di un tapis roulant. “Ora per il mio corpo è tempo di riposare”, il messaggio che compare insieme al video. Il recupero della mobilità procede dunque lentamente ma senza intoppi per Renner, protagonista lo scorso gennaio di un brutto incidente mentre spazzava la neve. L’attore, che aveva riportato in quell’occasione diverse fratture, ha trascorso un lungo periodo di ricovero in ospedale prima di tornare a casa e dedicarsi alla riabilitazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023): l’attore ha pubblicato suuna storia in cui lo si vede deambulare con l’aiuto di un tapis roulant. “Ora per il mio corpo è tempo di riposare”, il messaggio che compare insieme al. Il recuperomobilità procede dunque lentamente ma senza intoppi per, protagonista lo scorso gennaio di un brutto incidente mentre spazzava la neve. L’attore, che aveva riportato in quell’occasione diverse fratture, ha trascorso un lungo periodo di ricovero in ospedale prima dire a casa e dedicarsi alla. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

