Jeremy Renner torna a camminare dopo l'incidente: "Adesso il mio corpo deve riposare e recuperare" (VIDEO) (Di lunedì 27 marzo 2023) dopo il grave incidente con lo spazzaneve di Capodanno, Jeremy Renner è finalmente tornato a camminare sulle proprie gambe, pubblicando un VIDEO sui social. Aveva destato grande preoccupazione tra i fan il grave incidente riportato da Jeremy Renner a Capodanno: l'attore è stato letteralmente schiacciato dal suo spazzaneve mentre stava cercando di salvare il nipote. Una situazione davvero incresciosa che gli è costata la frattura di oltre 30 ossa. Fortunatamente negli ultimi mesi l'attore è stato dimesso dall'ospedale e ha iniziato un percorso di riabilitazione, tornando a camminare sulle proprie gambe. Jeremy ha pubblicato un VIDEO sui social che lo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 marzo 2023)il gravecon lo spazzaneve di Capodanno,è finalmenteto asulle proprie gambe, pubblicando unsui social. Aveva destato grande preoccupazione tra i fan il graveriportato daa Capodanno: l'attore è stato letteralmente schiacciato dal suo spazzaneve mentre stava cercando di salvare il nipote. Una situazione davvero incresciosa che gli è costata la frattura di oltre 30 ossa. Fortunatamente negli ultimi mesi l'attore è stato dimesso dall'ospedale e ha iniziato un percorso di riabilitazione,ndo asulle proprie gambe.ha pubblicato unsui social che lo ...

