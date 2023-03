(Di lunedì 27 marzo 2023) Le condizioni dimigliorano sempre di piùildi inizio anno e ha condiviso con i fan un video in cui mostra iprogressi nel camminare: vediamo come sta l’attore americano Sono trascorsi due mesi dal tragicoche ha coinvolto l’attorela mattina del 1 gennaio 2023 e tra i vari aggiornamenti sulle sue condizioni di salute possiamo dirvi che ha finalmente ricominciato a camminare. Ricordiamo chenel tentativo di aiutare suo nipote, bloccato con l’auto a causa della neve, è rimasto intrappolato sotto il proprio spazzaneve di oltre 6500 kg di peso. Fortunatamenteil ricovero d’urgenza...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : Jeremy Renner muove i primi passi dopo il grave incidente #JeremyRenner #MCU #tuttotek - sallo_news : Jeremy Renner torna a camminare dopo l'incidente sulla neve - Screenweek : #JeremyRenner pubblica un nuovo video per aggiornarci sulla sua convalescenza - marvelcinemaita : Jeremy Renner torna a camminare: l’attore condivide sui social un nuovo video della fisioterapia dopo l’incidente - leggoit : Jeremy Renner torna a camminare a tre mesi dall'incidente, il video sui social: «Impressionante» -

Per la prima volta dall'incidente con lo spalaneve avvenuto il giorno di Capodanno,cammina con l'aiuto di un tapis - roulant anti - gravitazionale , che alleggerisce una percentuale ...Aveva destato grande preoccupazione tra i fan il grave incidente riportato daa Capodanno: l'attore è stato letteralmente schiacciato dal suo spazzaneve mentre stava cercando di salvare il nipote. Una situazione davvero incresciosa che gli è costata la frattura di ...- che in questi mesi ha continuato a tenere aggiornati i suoi fan sulle proprie condizioni di salute tramite social - ha postato un piccolo video in cui si vede fare terapia con un ...

Jeremy Renner sul tapis-roulant: la ripresa dopo l'incidente Tuttosport

Procede la riabilitazione per Jeremy Renner, che è tornato a camminare per la prima volta dall’incidente grazie a uno speciale tapis roulant Jeremy Renner ha camminato per la prima volta ...Jeremy Renner torna a camminare: l’attore ha pubblicato su Instagram una storia in cui lo si vede deambulare con l’aiuto di un tapis roulant. “Ora per il mio corpo è tempo di riposare”, il messaggio ...