Jeep - Renegade e Compass | arrivano le Upland Cross e High Altitude

(Di lunedì 27 marzo 2023) Laha presentato la serie specialeper le, oltre all'allestimentodedicato alla sola. Laè offerta con prezzi a partire da 44.900 euro, mentre lacosta 49.450 euro nella versionee 53.200 euro nella variante: gli ordini sono già aperti e per tutte sono previsti incentivi statali e speciali promozione legate ai finanziamenti agevolati. Le tre versioni speciali. Le...

Entrando più nei dettagli,e Compass Upland Cross e Compass High Altitude sono basate sull'allestimento Limited. Di serie troviamo fari fendinebbia angolari, fari full LED con ...E alla fine, dagli Stati Uniti si decise a prendere la residenza anche in Europa. Non solo l'edizione nostrana di, ma ancheCompass , si declinano ora nella serie speciale Upland Cross : look vagamente più fuoristrada, interni ben accessoriati e alcuni contenuti esclusivi. PerCompass, ...e Compass Upland Cross e Compass High Altitude si basano sul noto allestimento Limited, sono dotate di fari fendinebbia angolari, fari full LED con abbaglianti automatici e barre sul ...

Jeep Renegade e Compass, arrivano le nuove versioni Upland Cross e High Altitude HDmotori

