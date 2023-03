Jannik Sinner approda agli ottavi dell’ATP Miami, stasera la Trevisan (Di lunedì 27 marzo 2023) Pratica archiviata presto e un posto guadagnato agli ottavi di finale. Jannik Sinner stanotte ha avuto la meglio su Dimitrov e per la terza volta in carriera è arrivato al quarto turno del torneo. Ora agli ottavi troverà un avversario temibile, quale è Rublev. Nel pomeriggio di oggi, dalle 17, sarà invece di scena Martina Trevisan che gli ottavi li ha conquistati sabato. L’azzurra si prepara ad affrontare Ostapenko. Nella notte italiana invece, a partire dall’1 ma con orario ancora da definire, si aspetta Lorenzo Sonego che sarà impegnato nel match contro Tiafoe. Jannik Sinner avanza senza problemi: battuto Dimitrov in due set Una gara messa sui giusti binari quasi fin da subito: dopo il 2-2 Dimitrov si è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 marzo 2023) Pratica archiviata presto e un posto guadagnatodi finale.stanotte ha avuto la meglio su Dimitrov e per la terza volta in carriera è arrivato al quarto turno del torneo. Oratroverà un avversario temibile, quale è Rublev. Nel pomeriggio di oggi, dalle 17, sarà invece di scena Martinache glili ha conquistati sabato. L’azzurra si prepara ad affrontare Ostapenko. Nella notte italiana invece, a partire dall’1 ma con orario ancora da definire, si aspetta Lorenzo Sonego che sarà impegnato nel match contro Tiafoe.avanza senza problemi: battuto Dimitrov in due set Una gara messa sui giusti binari quasi fin da subito: dopo il 2-2 Dimitrov si è ...

