«Jannacci era contento quando scopriva i mali della gente Odiava l’eccesso di burocrazia nella medicina»

A 10 anni dalla scomparsa di Enzo Jannacci, il figlio Paolo lo ricorda in un'intervista rilasciata a La Stampa. In particolare, gli viene chiesto un ricordo dello Jannacci medico. «Che abbia fatto solo il medico, non mi ricordo. Penso a quando visitava, ai pazienti che lo aspettavano, a com'era contento quando scopriva i mali della gente. Non si sbilanciava, non raccontava mai a casa, ma io ero fiero di lui. Due lauree ha preso, medicina e chirurgia. Ha fatto un master di 6 mesi, e ho trovato poi il diploma a casa, all'ospedale di Harlem a New York. Lì ha capito che erano bravi a trattare subito quelli che erano sotto choc, mentre da noi s'impegnavano prima a scrivere la scheda anagrafica.

