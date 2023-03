Jacobelli: «Chi può fare meglio di Inzaghi all’Inter? Lukaku non colpa sua» (Di lunedì 27 marzo 2023) Jacobelli difende Inzaghi. Il giornalista prende la parte dell’allenatore dell’Inter, in un periodo di forti contestazioni. Che riguardano anche la differenza di rendimento di Lukaku tra venerdì col Belgio e il resto della stagione. Lo ha fatto durante La Domenica Sportiva su Rai 2. CRITICHE ECCESSIVE – Xavier Jacobelli risponde ai critici dell’allenatore dell’Inter: «Io mi domando che cosa debba fare Simone Inzaghi nella stagione in cui ci sono due campionati, quello del Napoli e quello delle altre. Ha vinto una Coppa Italia, due Supercoppe Italiane, è semifinalista di Coppa Italia e nei quarti di Champions League dopo dodici anni d’assenza con tutto quello che ha avuto. Romelu Lukaku? Intanto abbiamo visto che nel Belgio ha dato segnali di ripresa, però voglio ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023)difende. Il giornalista prende la parte dell’allenatore dell’Inter, in un periodo di forti contestazioni. Che riguardano anche la differenza di rendimento ditra venerdì col Belgio e il resto della stagione. Lo ha fatto durante La Domenica Sportiva su Rai 2. CRITICHE ECCESSIVE – Xavierrisponde ai critici dell’allenatore dell’Inter: «Io mi domando che cosa debbaSimonenella stagione in cui ci sono due campionati, quello del Napoli e quello delle altre. Ha vinto una Coppa Italia, due Supercoppe Italiane, è semifinalista di Coppa Italia e nei quarti di Champions League dopo dodici anni d’assenza con tutto quello che ha avuto. Romelu? Intanto abbiamo visto che nel Belgio ha dato segnali di ripresa, però voglio ...

