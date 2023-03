Ivano Marescotti | chi è la moglie Erika Leonelli e il dolore per la morte del figlio Mattia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 27 marzo 2023)a febbraio dello scorso anno aveva deciso di ritirarsi dalle scene per dedicarsi solo alla sua accademia teatrale a Ravenna, che portava il suo nome. L’addio alle scene gli aveva permesso di dedicarsi anche maggiormente alla sua famiglia. Aveva sposato la(49 anni), sua ex allieva, il 26 marzo 2022 con rito civile. Per uno strano gioco del destino quella festa proprio un anno fa, nei locali dell’Ecomuseo delle erbe palustri. Quel matrimonio era stato celebrato in dialetto per rimarcare il suo legame fortissimo con la tradizione romagnola Ai genitori, Speranza e Amleto, era legatissimo. In una trasmissione aveva descritto il papà come un partigiano che non aveva mai studiato e che aveva dedicato tutta la sua vita al lavoro nei campi. Nonostante una vita non ...