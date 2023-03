Ivana Mrazova rompe il silenzio: “Cosa penso di Micol, Tavassi e Onestini” (Di lunedì 27 marzo 2023) La modella ceca Ivana Mrazova è intervenuta sui social dove ha commentato a ruota libera l’ultima avventura al GF Vip Torna a parlare la bellissima Ivana Mrazova. La modella ceca, reduce dalla seconda esperienza nella casa del GF Vip, ha rotto il silenzio intervenendo nelle proprie stories di Instagram, dove ha preso la parola sui vari ex compagni di gioco nel loft di Cinecittà. Non poteva mancare un pensiero sull’ex fidanzato Luca Onestini, al quale Ivana si è avvicinata in maniera molto importante durante le settimane di permanenza nella Casa e proprio nei confronti del modello romagnolo ha speso parole importanti: “Luca è stata la Cosa più bella che mi sono portata a casa da questa seconda avventura al GF Vip (e la Mrazova ha poi ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 marzo 2023) La modella cecaè intervenuta sui social dove ha commentato a ruota libera l’ultima avventura al GF Vip Torna a parlare la bellissima. La modella ceca, reduce dalla seconda esperienza nella casa del GF Vip, ha rotto ilintervenendo nelle proprie stories di Instagram, dove ha preso la parola sui vari ex compagni di gioco nel loft di Cinecittà. Non poteva mancare un pensiero sull’ex fidanzato Luca, al qualesi è avvicinata in maniera molto importante durante le settimane di permanenza nella Casa e proprio nei confronti del modello romagnolo ha speso parole importanti: “Luca è stata lapiù bella che mi sono portata a casa da questa seconda avventura al GF Vip (e laha poi ...

