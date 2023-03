Italia | Zoff chiaro | ' Retegui? Ma se abbiamo Immobile che fa 50 gol'

(Di lunedì 27 marzo 2023) ROMA - "l'uomo giusto per questa Nazionale? Non si può dire di aver trovato l'uomo giusto dopo una partita e mezzo, quando c'èche segna 50 gol a stagione da tre anni, bisogna ...

Leggi Anche Retegui salva Mancini con due gol, ma non convince: 'Un'esagerazione' Mancini è ... in forza all' Inter primavera , nel timore di vederselo scippare proprio dall'. Ci sono ...ha commentato le prestazioni dell'contro Inghilterra e Malta, le partite valide per la qualificazione a Euro 2024. Ha anche commentato la situazione attaccanti della nazionale: " Retegui ...Dinoha le idee chiare su chi dovrà guidare l'attacco dell'. A Radio Anch'io Sport, su rai Radio Uno, la leggenda del calcio azzurro ha continuato: "Ci sono pochi giocatori italiani. Ai ...

ITALIA, ZOFF: "CON MALTA BUONA GARA, MA NON PUNTO DI PARTENZA"

L’ex portiere della Juventus Dino Zoff – con cui ha vinto ben sei scudetti – si è anche soffermato sulle difficoltà dell’Italia allenata da Roberto Mancini espressosi dopo Malta, la quale non è ...L'ex portiere e tecnico azzurro ha parlato della Nazionale e della questione attaccanti: "Presto per dire se sia l'uomo giusto" ...