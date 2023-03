Italia Under 21 | Carnesecchi | «La prova del nove verso l’Europeo»

(Di lunedì 27 marzo 2023) Marco, portiere dell’21, ha parlato così del match di questa sera contro l’Ucraina: le dichiarazioni Marcoha parlato ai canali ufficiali della FIGC del match dell’21 con l’Ucraina. LE PAROLE – «Sarà una partita importante in vista delper trovare una quadra, penso che i miei compagni faranno una grande partita e dimostreranno il loro valore sul campo. L’Ucraina è un avversario di livello, in campo internazionale partite semplici non ci sono, ci darà tanto sotto l’aspetto personale e di squadra. Europeo? Non vediamo l’ora anche perché lo aspettiamo da tempo. Ora ci aspetta ladel, dobbiamo dimostrare il nostro valore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Italia-Ucraina é anche gara dai particolari risvolti extra calcistici. I calciatori ucraini sono entrati in campo con la bandiera della loro nazione sulle spalle, per ribadire il loro pensiero ai ...