Italia-Ucraina Under 21 stasera in tv: canale, orario e streaming amichevole (Di lunedì 27 marzo 2023) L’Italia Under 21 sfida i pari età dell’Ucraina a Reggio Calabria. stasera, lunedì 27 marzo, alle 20:00, gli azzurrini di Paolo Nicolato cercheranno un buon risultato in quello che è l’ultimo test prima dell’Europeo di categoria. Dopo la vittoria sulla Serbia di Backa Topola, la nazionale azzurra vuole mettersi in luce con un’altra buona prestazione. Quattro i precedenti tra le due selezioni Under 21: tre le vittorie dell’Italia, una degli ucraini, con l’ultimo incrocio che risale al marzo del 2013 (deciso da Immobile). La partita non potrà essere seguita in tv sui canali Rai. La diretta sarà assicurata in streaming sul sito Figc.it e sui canali social della Federazione. SEGUI LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) L’21 sfida i pari età dell’a Reggio Calabria., lunedì 27 marzo, alle 20:00, gli azzurrini di Paolo Nicolato cercheranno un buon risultato in quello che è l’ultimo test prima dell’Europeo di categoria. Dopo la vittoria sulla Serbia di Backa Topola, la nazionale azzurra vuole mettersi in luce con un’altra buona prestazione. Quattro i precedenti tra le due selezioni21: tre le vittorie dell’, una degli ucraini, con l’ultimo incrocio che risale al marzo del 2013 (deciso da Immobile). La partita non potrà essere seguita in tv sui canali Rai. La diretta sarà assicurata insul sito Figc.it e sui canali social della Federazione. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Una giornata all’ambasciata ucraina. La resistenza di Kyiv contro la propaganda russa e il populismo italiano. I di… - MarcoFattorini : «Alcuni politici usano il termine “conflitto”, questa non è una lite tra due parti ma un’aggressione. Noi ucraini d… - Gitro77 : Altro che armi gratis. Già speso quasi 1 miliardo di euro per inviare armi all'Ucraina. Mentre in Italia dobbiamo f… - PaoloBorg : 'Il nuovo Mes potrebbe diventare un ulteriore rete di sicurezza e rassicurare i mercati su capacità dell'Europa di… - ThePRagno88 : RT @covidioti2: L'immagine dell'Italia è questa: un minus come Cattelan che canta con la neocapa della sinistra la canzone pacifista per ec… -