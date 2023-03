Italia-Ucraina Under 21, Colombo commenta la doppietta: “Emozione incredibile” (Di lunedì 27 marzo 2023) “Realizzare una doppietta con la maglia azzurra è un’Emozione incredibile, speriamo di segnare anche quando conta di più”. Lo ha detto Lorenzo Colombo dopo la doppietta nel 3-1 dell’Italia Under 21 sull’Ucraina nell’ultimo test prima dell’Europeo. “Penso di dover migliorare su tutto – spiega ai media della Figc -, sto lavorando molto sul gioco spalle alla porta. Devo fare ancora uno step importante nei movimenti in profondità e in area”. E sulle ambizioni del gruppo in vista dell’Europeo: “C’è una nazionale con tanta qualità, con calciatori importanti. Con l’atteggiamento giusto possiamo giocarcela con tutti, anche con le nazionali che si posizionano al top d’Europa”, conclude Colombo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) “Realizzare unacon la maglia azzurra è un’, speriamo di segnare anche quando conta di più”. Lo ha detto Lorenzodopo lanel 3-1 dell’21 sull’nell’ultimo test prima dell’Europeo. “Penso di dover migliorare su tutto – spiega ai media della Figc -, sto lavorando molto sul gioco spalle alla porta. Devo fare ancora uno step importante nei movimenti in profondità e in area”. E sulle ambizioni del gruppo in vista dell’Europeo: “C’è una nazionale con tanta qualità, con calciatori importanti. Con l’atteggiamento giusto possiamo giocarcela con tutti, anche con le nazionali che si posizionano al top d’Europa”, conclude. SportFace.

