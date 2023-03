Italia-Ucraina U21, formazioni ufficiali: arriva la fiducia a Bellanova (Di lunedì 27 marzo 2023) Alle ore 20 inizierà la partita tra l’Italia Under 21 e l’Ucraina, saranno protagonisti diversi giocatori della Serie A. Tra questi figura anche l’esterno dell’Inter Raoul Bellanova, queste sono le formazioni ufficiali del match. TITOLARE – Finalmente Raoul Bellanova giocherà una partita da titolare, lo farà con la maglia dell’Italia Under 21 in occasione della sfida amichevole contro l’Ucraina. Assieme al giocatore dell’Inter partirà dal primo minuto anche un difensore di proprietà nerazzurra in prestito alla Salernitana, ossia Lorenzo Pirola. Queste sono le formazioni ufficiali del match. Ucraina (4-3-3): Neshkheret; Liakh, Talovierov, Batahov, Vivcharenko; Mikhailenko, Kryskiv, Brazhko; Kashchuk, ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023) Alle ore 20 inizierà la partita tra l’Under 21 e l’, saranno protagonisti diversi giocatori della Serie A. Tra questi figura anche l’esterno dell’Inter Raoul, queste sono ledel match. TITOLARE – Finalmente Raoulgiocherà una partita da titolare, lo farà con la maglia dell’Under 21 in occasione della sfida amichevole contro l’. Assieme al giocatore dell’Inter partirà dal primo minuto anche un difensore di proprietà nerazzurra in prestito alla Salernitana, ossia Lorenzo Pirola. Queste sono ledel match.(4-3-3): Neshkheret; Liakh, Talovierov, Batahov, Vivcharenko; Mikhailenko, Kryskiv, Brazhko; Kashchuk, ...

