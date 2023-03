Italia-Ucraina U21 3-1, Paolo Nicolato: “Partita di spessore, all’Europeo possiamo dare filo da torcere a tutti” (Di lunedì 27 marzo 2023) Una buonissima prova per l’Italia Under21 di Paolo Nicolato. Gli azzurrini hanno trionfato largamente contro l’Ucraina, con un 3-1 firmato da Lovato e dalla doppietta di Colombo, tenendo sempre in mano il pallino del gioco e senza mai apparire in difficoltà, tanto da tornare subito a condurre subito dopo il pari fortunoso degli avversari. “I ragazzi hanno fatto una grande Partita – afferma Paolo Nicolato ai microfoni della FIGC – Sono soddisfatto del loro atteggiamento e spero che possano arrivare a giugno nelle condizioni migliori possibili, soprattutto giocando, perché quattro o cinque di loro non vedono il campo da tempo e sono stati ancora più bravi. Una Partita di spessore con un avversario parso più facile di quanto pensavamo ma ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) Una buonissima prova per l’Under21 di. Gli azzurrini hanno trionfato largamente contro l’, con un 3-1 firmato da Lovato e dalla doppietta di Colombo, tenendo sempre in mano il pallino del gioco e senza mai apparire in difficoltà, tanto da tornare subito a condurre subito dopo il pari fortunoso degli avversari. “I ragazzi hanno fatto una grande– affermaai microfoni della FIGC – Sono soddisfatto del loro atteggiamento e spero che possano arrivare a giugno nelle condizioni migliori possibili, soprattutto giocando, perché quattro o cinque di loro non vedono il campo da tempo e sono stati ancora più bravi. Unadicon un avversario parso più facile di quanto pensavamo ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Un imprenditore-spia, figlio di un governatore siberiano vicinissimo al Cremlino, che acquistava alta tecnologia pe… - MarcoFattorini : «Alcuni politici usano il termine “conflitto”, questa non è una lite tra due parti ma un’aggressione. Noi ucraini d… - Azzurri : Gli 11 #Azzurrini ?? scelti da Paolo Nicolato per #Italia ???? ?? #Ucraina ???? ?? In diretta streaming dalle 19.30 su… - ErmannoTromboni : RT @nikinik64773225: Una ragazza di 30 anni del Donbass che vive in Italia scrive alla redazione di un giornale raccontando la verità L’es… - TiAiuto1 : RT @MarcoLo35179793: I laboratori in Ucraina sono stati distrutti dalla Russia , ora li stanno installando in Italia -