Italia-Ucraina amichevole Under 21 oggi: programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di lunedì 27 marzo 2023) L’Italia Under 21 di Paolo Nicolato è pronta a scendere in campo nell’ultima amichevole che precede gli Europei di categoria che si svolgeranno tra fine giugno e inizio luglio in Romania e Georgia dove sono stati inseriti in un girone che comprende anche Norvegia, Svizzera e Francia. Gli Azzurrini sono reduci dalla convincente vittoria contro i pari età della Serbia, piegati 2-0 grazie ad una doppietta di Samuele Mulattieri. Anche gli ucraini, dal canto proprio, hanno vinto nel primo test di marzo 2023, imponendosi 3-2 contro la Danimarca. La partita, che si disputerà a Reggio Calabria con calcio di inizio alle ore 20.00, non sarà trasmessa in tv, ma si potrà comunque vedere sul sito internet ufficiale della Federazione Italiana. CALENDARIO Italia-Ucraina Under ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) L’21 di Paolo Nicolato è pronta a scendere in campo nell’ultimache precede gli Europei di categoria che si svolgeranno tra fine giugno e inizio luglio in Romania e Georgia dove sono stati inseriti in un girone che comprende anche Norvegia, Svizzera e Francia. Gli Azzurrini sono reduci dalla convincente vittoria contro i pari età della Serbia, piegati 2-0 grazie ad una doppietta di Samuele Mulattieri. Anche gli ucraini, dal canto proprio, hanno vinto nel primo test di marzo 2023, imponendosi 3-2 contro la Danimarca. La partita, che si disputerà a Reggio Calabria con calcio di inizio alle ore 20.00, non sarà trasmessa in tv, ma si potrà comunque vedere sul sito internet ufficiale della Federazionena. CALENDARIO...

