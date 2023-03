Italia U21 | Nicolato | «Gara di spessore | giocando così daremo filo da torcere»

(Di lunedì 27 marzo 2023) Paolo, ct dell’Under 21, ha parlato dopo il successo in amichevole contro l’Ucraina: le dichiarazioni Paoloha parlato ai canali della FIGC dopo la vittoria dell’Under 21. LE PAROLE – «Abbiamo fatto un’ottima partita, spero che i ragazzi possano arrivare a giugno nelle migliori condizioni possibili: 4-5 di loro che hanno giocato stasera non giocano quasi mai, sono stati bravi proprio per questo. Oggi abbiamo fatto unadi, di buona qualità, abbiamo fatto gol e ne abbiamo sfiorati altri. Dove si può arrivare? Difficile da dire, non siamo tra i favoriti, ma se arriviamo, coi giocatori chiave che stanno bene, saremo una squadra che daràda». L'articolo proviene da ...

... l'autentico show andato in scena al Granillo contro la quotata Ucraina restituisce tutti i meriti del caso all'Under 21 del ct Nicolato , che si impone per 3 - 1 dopo una prestazione di ...Dopo la vittoria contro la Serbia , arrivata grazie alla doppietta di Mulattieri , l'supera anche il test contro l'Ucraina . Un match difficile e insidioso che gli azzurrini sono riusciti a portare a casa. I ragazzi di Nicolato , davanti a una buona cornice di pubblico ...Dall'amaranto del Granillo all'azzurrino dell'Under 21 passando per il rosso del cuore. Serata cromatica oltre che piovosa a Reggio Calabria. Il popolo calabrese apre le porte alla Nazionale ...

Un'Italia aggressiva, alla continua ricerca del recupero alto, che spesso mette in difficoltà la costruzione dal basso degli ucraini. Il gol al 19': punizione di Fagioli da destra, colpo di testa di ...L'Italia Under 21 ha disputato questa sera un'amichevole contro i pari età dell'Ucraina. Dopo un primo tempo concluso con il risultato di 1-0 per gli azzurrini, grazie alla rete del difensore Matteo ...