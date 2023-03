Italia U21 | Fabbian | «Un’emozione forte fare il mio debutto»

(Di lunedì 27 marzo 2023) Giovanniha parlato dopo la vittoria dell’Under 21 contro l’Ucraina: le dichiarazioni dell’esordiente Giovanniha parlato ai canali della FIGC dopo il successo dell’Under 21 sull’Ucraina. LE PAROLE – «È stata, sono molto contento perché ilè avvenuto nel mio stadio. Mister Inzaghi per me è stato fondamentale, mi ha dato tutto il tempo di crescere e di sbagliare. Io cerco di mettermi sempre a disposizione della squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lorenzo Colombo, centravanti dell'Under 21, ha parlato dopo il successo degli azzurri in amichevole con l'Ucraina Lorenzo Colombo ha parlato ai canali della FIGC dopo la vittoria dell'Under 21 sull'Ucraina. LE PAROLE - "La doppietta Un'emozione incredibile, speriamo di segnare anche quando conta di più. Su cosa migliorare Penso di dover migliorare su ...Paolo Nicolato, ct dell'Under 21, ha parlato dopo il successo in amichevole contro l'Ucraina: le dichiarazioni Paolo Nicolato ha parlato ai canali della FIGC dopo la vittoria dell'Under 21. LE PAROLE - "Abbiamo fatto un'ottima partita, spero che i ragazzi possano arrivare a giugno nelle migliori condizioni possibili: 4 - 5 di loro che hanno ...Seconda vittoria in tre giorni per l'di Paolo Nicolato, a cadere sotto i colpi degli Azzurrini sono i pari età ucraini. L'sblocca la sfida alla prima occasione: su calcio piazzato di Fagioli è Lovato a svettare e freddare ...

Lorenzo Colombo, attaccante del Milan in prestato al Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla FIGC per analizzare la sfida vinta dall'Italia Under 21 contro l'Ucraina: "La doppietta Un'emozione ..."