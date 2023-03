Italia U21, Colombo: «La doppietta è una grande emozione. Ce la giochiamo con le top» (Di lunedì 27 marzo 2023) Lorenzo Colombo, centravanti dell’Italia Under 21, ha parlato dopo il successo degli azzurri in amichevole con l’Ucraina Lorenzo Colombo ha parlato ai canali della FIGC dopo la vittoria dell’Italia Under 21 sull’Ucraina. LE PAROLE – «La doppietta? Un’emozione incredibile, speriamo di segnare anche quando conta di più. Su cosa migliorare? Penso di dover migliorare su tutto. Sto lavorando tanto sul gioco spalle alla porta, devo ancora fare uno step importante sui movimenti in profondità. Mi manca uno step in più. Dove si può arrivare? È una nazionale con tanta qualità, possiamo giocarcela con tutti, anche con chi si posiziona al top in Europa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Lorenzo, centravanti dell’Under 21, ha parlato dopo il successo degli azzurri in amichevole con l’Ucraina Lorenzoha parlato ai canali della FIGC dopo la vittoria dell’Under 21 sull’Ucraina. LE PAROLE – «La? Un’incredibile, speriamo di segnare anche quando conta di più. Su cosa migliorare? Penso di dover migliorare su tutto. Sto lavorando tanto sul gioco spalle alla porta, devo ancora fare uno step importante sui movimenti in profondità. Mi manca uno step in più. Dove si può arrivare? È una nazionale con tanta qualità, possiamo giocarcela con tutti, anche con chi si posiziona al top in Europa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

