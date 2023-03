Italia U20-Germania U20 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo 8 Nazioni (Di lunedì 27 marzo 2023) Italia Under 20-Germania U20 sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match che chiude il Torneo 8 Nazioni. Gli azzurrini del ct Nunziata, dopo tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, chiudono il loro percorso nella manifestazione e lo fanno al Lungobisenzio di Prato contro i forti tedeschi. Si parte alle ore 15 di lunedì 27 marzo, diretta streaming sul sito della Figc e diretta testuale su Sportface. SEGUI LA diretta SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023)Under 20-U20 sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match che chiude il. Gli azzurrini del ct Nunziata, dopo tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, chiudono il loro percorso nella manifestazione e lo fanno al Lungobisenzio di Prato contro i forti tedeschi. Si parte alle ore 15 di lunedì 27 marzo,sul sito della Figc etestuale su Sportface. SEGUI LASportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : #Under20 ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 15.00 ??? #Prato ?? #Torneo8Nazioni ?? In diretta streaming su ????… - AnadNanda : RT @Azzurri: #Under20 ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 15.00 ??? #Prato ?? #Torneo8Nazioni ?? In diretta streaming su ???? - syule234 : RT @Azzurri: #Under20 ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 15.00 ??? #Prato ?? #Torneo8Nazioni ?? In diretta streaming su ???? - GiaGianmarco : U20 - ITALIA v GERMANIA Alle 15 l'Italia U20 scende in campo contro la Germania nel Torneo 8 Nazioni. Dopo il 2-2… - Paoloo92 : RT @Azzurri: #Under20 ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 15.00 ??? #Prato ?? #Torneo8Nazioni ?? In diretta streaming su ???? -